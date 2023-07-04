Невозможно представить будущее ЕС без Украины — Урсула фон дер Лайен 4 июля, 01:31 Урсула фон дер Лайен (Фото:REUTERS/Violeta Santos Moura)

Мы должны сейчас думать, каким будет Европейский Союз, когда Украина, Молдова, Западные Балканы станут его частью. Невозможно представить ЕС без этих стран и что они будут под влиянием России или Китая.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Лайен.



Во время пресс-конференции по итогам визита Коллегии Еврокомиссии к председательствующей в ЕС Испании Урсула фон дер Лайен отметила, что дальнейшее расширение Европейского блока потребует институциональных реформ.

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«Мы должны найти ответ на принципиальные вопросы: как будет выглядеть процесс принятия решений и использования совместного финансирования, как будут формироваться направления общей политики, и какой должна быть сила, которую в Европе хотят видеть ее граждане. Все эти изменения потребуют времени и обдумывать их нужно уже сейчас», — сказала глава Еврокомиссии.