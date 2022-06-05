ЕС разработал план отказа от российского газа — еврокомиссар 5 июня, 16:53 Цей матеріал також доступний українською В ЕС говорят об отказе от российского газа (Фото:REUTERS / Yves Herman)

Еврокомиссар по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретон заявил, что Евросоюз разработал план отказа от российского газа, поскольку на фоне войны России против Украины поставки газа в Европу для российского диктатора Владимира Путина стали средством давления.

"Нам придется освободиться от [зависимости от] российского газа и как можно скорее восстановить свою автономию, потому что Владимиру Путину не нравится европейский проект", - сказал Тьерри Бретон в интервью Europe1.

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"Он [Путин] использует газ, чтобы разделить нас, он делал все на протяжении многих лет, чтобы разделить Европу. Он пытался разделить нас своей не сработавшей вакциной [от коронавируса] Sputnik он делал все, чтобы вмешаться в нашу демократию с Russia Today, и теперь он использует газ, чтобы точно нас разделить", — сказал еврокомиссар.

По его словам, план отказа от газовой зависимости предусматривает поставку 50 млрд кубометров сжиженного газа из США или Катара, дополнительную прокачку 10 млрд кубометров из имеющихся газопроводов и ускорение морских ветровых турбин и фотоэлектрических панелей для компенсации еще 25 млрд кубометров.

Страны ЕС сильно зависят от российских энергоносителей, в частности, сейчас на Россию приходится 40% поставок газа в Евросоюз. Россия поставляет газ трубопроводами в 23 страны Европы.

После начала войны России против Украины Путин прибег к газовому шантажу и заявил, что так называемые «недружественные» к РФ страны должны платить за газ в рублях, иначе они будут отключены от поставок. Так российский Газпром приостановил поставки в Болгарию, Польшу, Нидерланды, Данию и Финляндию.

После полномасштабного вторжения России в Украину в ЕС заговорили о постепенном отказе от российского газа. Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявлял, что Евросоюзу необходимо избавиться от российской газовой зависимости не позднее 2027 года.

28 марта официальный представитель Еврокомиссии Тим Макфи заявил, что Еврокомиссия планирует избавиться от российских энергоресурсов до 2027 года, и эти планы одобрены лидерами стран ЕС.

В МИД Польши 4 июня сообщили, что Европейский Союз начал работу уже над седьмым пакетом санкций против России. Новые ограничения могут затронуть и газовые поставки из РФ. В то же время, канцлер Австрии заявлял, что в Евросоюзе не планируют вводить эмбарго на газ из России.



Ранее на этой неделе ЕС объявил о введении шестого пакета санкций против РФ, включающего частичное эмбарго на импорт российской нефти с конца 2022 года. ЕС запретил импорт российской нефти, поставляемой танкерами, однако трубопроводных поставок санкции не коснулись. По подсчетам Bloomberg, частичное эмбарго на российскую нефть может стоить Кремлю около 10 млрд долларов экспортных доходов в год.

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