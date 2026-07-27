Евросоюз рассматривает новый подход к введению санкций в отношении России после того, как Греция заблокировала принятие масштабных ограничений против РФ, сообщает Financial Times .

В материале говорится, что европейские чиновники ищут способы ускорить утверждение более целенаправленных финансовых ограничений, чтобы у государств-членов было меньше возможностей применять право вето во время переговоров.

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Греция в течение нескольких недель требовала исключения для судов компании Dynagas, чтобы те могли продолжать транспортировать российский СПГ. Это было главным условием согласия на санкции против РФ.

Трое источников издания сообщили, что в ЕС обдумывают, как ограничить эту тактику, которая стала все более распространенной в ходе последних переговоров по санкциям ЕС.

Так, одна из идей заключается в том, чтобы вводить санкции небольшими «тематическими пакетами», а не объявлять о масштабных ограничениях.

Чиновники убеждены, что это снизит риск задержки мер из-за национальных вето.

«Это может быть последним „пакетом“ санкций. Сейчас совершенно очевидно, что такой подход больше не работает», — сказал один из собеседников.

С февраля 2022 года ЕС принял 21 пакет санкций против России, придерживаясь политики объединения мер и их коллективного согласования. Однако в последнее время это приводило к тому, что национальные вето в отношении отдельных мер задерживали другие, не связанные с ними ограничения, которые пользовались полной поддержкой всех столиц.

Издание в пример приводит ситуацию, которая произошла на прошлой неделе, когда Греция отказалась одобрить последний пакет, пока другие государства ЕС не согласятся предоставить судоходной компании Dynagas, принадлежащей миллиардеру Джорджу Прокопиу.

Успех Греции в получении этого исключения, которое позволит продолжить такие перевозки, стал первым случаем, когда общий перечень экономических санкций ЕС против России был ослаблен, отмечает FT.

Несколько дипломатов ЕС, участвовавших в переговорах, назвали эту тактику «возмутительной».

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«Я больше не хочу слышать, как кто-то говорит о „солидарности“», — отметил один из них.

Греческие чиновники заявили, что запрет на транспортировку СПГ был согласован по ошибке, что он нанесет ущерб компании Dynagas, а не российской экономике, и принесет выгоду конкурирующим судовладельцам из Китая или других стран, не входящих в ЕС.

Санкции ЕС против России — что известно

16 июля газета The Financial Times сообщила, что Греция заблокировала принятие 21-го пакета санкций ЕС против России из-за опасений, что запрет на транспортировку российского СПГ в третьи страны нанесет значительный ущерб греческой судоходной компании Dynagas.

15 июля Европейская правда сообщила, что принятие 21-го пакета санкций ЕС против России было отложено как минимум на неделю из-за возражений Греции и Австрии относительно отдельных положений документа. Новую попытку утвердить пакет планируется предпринять 22 июля на заседании Комитета постоянных представителей ЕС (Coreper).

Ранее, 13 и 14 июля, послы ЕС не смогли согласовать санкции против России.

13 июля ЕС ввел санкции против российской VK Company (ВКонтакте) и ее дочерней компании Communication Platform, которая разрабатывает приложение MAX и управляет им; эта компания подконтрольна ФСБ.

15 июня Евросоюз принял предварительный пакет санкций, направленный против военно-промышленного комплекса России, ее теневого флота и сетей, поддерживающих гибридные операции Москвы против Европы. Однако Болгария заявила, что будет блокировать 21-й пакет из-за включения в санкционный список патриарха РПЦ Кирилла, а Италия также выразила обеспокоенность по поводу этих планов.

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В конечном счете патриарха Кирилла и российского олигарха Вагита Алекперова исключили из санкционного списка.