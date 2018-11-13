13 ноября 2018, вторник

ЕС раскритиковал Турцию за непрозрачность в использовании денег, выделенных на помощь беженцам

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Турция отказывается предоставлять доступ к данным об использовании средств
Фото: pixabay.com

Турция отказывается предоставлять доступ к данным об использовании средств

Счетная палата ЕС раскритиковала использование Турцией денег, которые выделяли для содержания беженцев.

Об этом пишет DW.

В опубликованном во вторник, 13 ноября, отчете сказано, что Анкара отказывается предоставлять доступ к данным об использовании средств.

"Мы можем видеть, что деньги идут беженцам, но мы не можем конкретно сказать, что все деньги идут туда", - отметила эксперт Счетной палаты Беттина Якобсен.

В общем в отчете дается положительная оценка расходам средств на гуманитарные проекты, однако сказано, что "эффективность гуманитарных проектов" может быть "улучшено", а в некоторых случаях деньги были использованы не самым лучшим образом.

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