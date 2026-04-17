ЕС планирует смоделировать свой ответ на случай нападения на одну из стран-членов. В рамках первой такой переации глава дипломатии Кая Каллас в следующем месяце будет курировать так называемые «настольные» учения, чтобы установить, как статья 42.7 о взаимопомощи будет работать на практике.

Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

В материале говорится, что план заключается в том, чтобы проверить политическую, а не военную реакцию Европейского Союза.

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«После этого мы проведем обучение с министрами [обороны], чтобы увидеть, как это работает на практике», — сказал чиновник.

Статья 42.7 предусматривает, что если член ЕС столкнется с «вооруженной агрессией», другие обязаны оказать ему «помощь и поддержку всеми возможными средствами».

Однако положение не уточняет, включает ли такая помощь военный ответ. Кроме того, там содержатся формулировки, касающиеся нейтральных государств, таких как Австрия и Ирландия.

Politico пишет, что моделирование будет проводиться в Комитете ЕС по вопросам политики и безопасности, в состав которого входят высокопоставленные европейские дипломаты.

Издание отмечает, что большинство членов Евросоюза также входят в НАТО, и поэтому на них распространяется действие статьи 5 соглашения о взаимной обороне, которая прямо упоминает применение военной силы для оказания помощи другим подписантам.

Но трансатлантическая напряженность, в частности угрозы президента США Дональда Трампа аннексировать Гренландию, пошатнула веру в статью 5 и вызвала возобновление интереса к механизмам безопасности ЕС.

Еще одним фактором, стимулирующим интерес к статье 42.7, является повышенный риск нападения на государства Европейского Союза.

По словам чиновника, после того, как в марте Кипр стал мишенью для дронов, запущенных из Ливана, эта страна выразила заинтересованность в исследовании того, как статья 42.7 будет работать на практике.

1 апреля Трамп сообщил, что всерьез рассматривает возможность вывода Соединенных Штатов из НАТО после того, как союзники отказались присоединиться к его войне против Ирана.

6 апреля глава Белого дома заявил, что его антипатия к НАТО началась с отказа Европы поддаться его давлению и согласиться на аннексию США Гренландии.

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8 апреля Марк Рютте провел встречу с Трампом в Вашингтоне, после чего заявил, что американский президент «явно разочарован» тем, что многие союзники по НАТО не поддержали войну против Ирана.

Трамп после встречи с Рютте раскритиковал НАТО, заявив, что страны-члены Альянса не поддержали США, когда Вашингтон в этом нуждался, и выразил сомнение относительно их дальнейшей помощи.

14 апреля издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что Европа ускоряет разработку запасного плана по НАТО на фоне угроз президента Трампа вывести Соединенные Штаты из Альянса.