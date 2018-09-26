26 сентября 2018, среда

ЕС продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины - Могерини

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Павел Климкин и Федерика Могерини
Фото: mfa.gov.ua

Павел Климкин и Федерика Могерини

В рамках встречи с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини подтвердила неизменность подходов ЕС по вопросу применения санкций в отношении России с целью полного выполнения Минских договоренностей, а также восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

Как передает пресс-служба МИД Украины, встреча состоялась 25 сентября на полях 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Евросоюз остается на позициях полной и безусловной поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах", - подчеркнула Могерини.

Климкин, в свою очередь, отметил необходимость дальнейшего активного привлечения ЕС к процессу стабилизации ситуации на востоке Украины, а также выразил благодарность за продолжение санкций ЕС в отношении России и о расширении санкционного списка за счет включения компаний, участвовавших в строительстве моста через Керченский пролив.

В этом контексте собеседники согласились с необходимостью отдельного обсуждения действий России в акватории Азовского моря, которые представляют угрозу в том числе и компаниям государств-членов ЕС, которые заходят в украинские порты.

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