В списке Медведчук и Канделаки. ЕС еще на год продлил санкции против РФ из-за гибридных угроз

Совет ЕС продлил на год санкции против 47 человек и 15 организаций из РФ (Фото: REUTERS/Yves Herman/File Photo)

Совет Европейского Союза в пятницу, 3 октября, продлил на год санкции против лиц, ответственных за дестабилизирующие действия России за рубежом . Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.

Как говорится в публикации, соответствующее решение было принято с учетом продолжения гибридной деятельности РФ, включая манипуляции и вмешательство в иностранную информацию (FIMI) против ЕС, его государств-членов и партнеров.

Реклама

Санкции в отношении 47 человек и 15 организаций продлили до 9 октября 2026 года.

В списке, в частности, командир подразделения ГРУ 29155 Андрей Аверьянов и ряд других сотрудников ГРУ и ФСБ, российская пропагандистка Тина Канделаки, подозреваемый в госизмене экс-нардеп Виктор Медведчук, пророссийский продюсер Артем Марчевский, экс-нардеп от ОПЗЖ Олег Волошин.

Совет ЕС сообщает, что активы этих лиц заморожены, а гражданам и компаниям Евросоюза запрещено предоставлять им средства, финансовые активы или экономические ресурсы.

Физическим лицам запретили въезжать на территорию Европейского Союза или пересекать ее.

8 октября 2024 года Совет ЕС утвердил новый режим санкций против России в ответ на ее гибридные действия.

Инфографика: NV

Новый механизм позволил Евросоюзу вводить санкции против физических и юридических лиц, причастных к действиям и политике российского правительства, которые «подрывают фундаментальные ценности объединения и его государств-членов, их безопасность, независимость и целостность, а также ценности международных организаций и третьих стран».

В мае 2025 года Европейский Союз расширил сферу применения ограничительных мер. Санкции разрешили накладывать на материальные активы и финансовых спонсоров дестабилизирующей деятельности РФ. Также позволили приостанавливать действия лицензий на вещание российских СМИ, которые распространяют дезинформации.