09 июля 2018, понедельник

ЕС призвал Россию освободить украинского политзаключенного Сенцова

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Дональд Туск: Олега Сенцова необходимо освободить

Дональд Туск: Олега Сенцова необходимо освободить

Председатель Совета ЕС Дональд Туск призвал Россию освободить украинского политзаключенного Олега Сенцова.

С таким призывом Туск выступил во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в Брюсселе.

"Мы призываем освободить Олега Сенцова и всех украинских пленников", - цитирует Туска пресс-служба президента Украины.

Олег Сенцов был задержан российскими силовиками в оккупированном Крыму 11 мая 2014 года. Его обвиняли в якобы подготовке терактов на полуострове во время оккупации Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.

Сенцов начал голодовку 14 мая. Он требует освободить всех удерживаемых Россией украинских политзаключенных (около 70 человек). Украинский режиссер отказывается прекращать голодовку и писать прошение о помиловании.

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