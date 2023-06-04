ЕС пригрозил Косово «решительными мерами», если власти не проведут перевыборы на севере 4 июня, 00:56 Боррель (Фото:Christine Olsson/TT News Agency via Reuters)

В Европейском Союзе заявили, что прибегнут к «решительным мерам», если власти Косово не объявят досрочные выборы в муниципалитетах на севере страны.

Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешним делам Жозеп Боррель.



Боррель призвал Косово и Сербию «немедленно и безусловно» принять меры для деэскалации конфликта и прекратить риторику, «вызывающую разногласия». Также он от имени ЕС назвал пункты, которые власти Косово должны выполнить — иначе их ждут негативные последствия:

Видео дня

приостановить полицейские операции в районе построек муниципалитетов. Городские главы должны временно исполнять свои обязанности в других помещениях;

как можно быстрее провести досрочные выборы во всех четырех муниципалитетах, где вспыхнули протесты;

привлечь косовских сербов к выборам.

Премьер-министр Косово Альбин Курти считает радикальных сербов ответственными за столкновения, которые происходят в муниципалитетах на севере Косово, утверждая, что они контролируются из Белграда

26 мая сербское население вышло на протесты. Полиция Косово была вынуждена применить шумовые гранаты и слезоточивый газ. Президент Сербии Александр Вучич приказал армии срочно выдвигаться в сторону Косово.

28 мая генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал власти Косово избегать действий, которые могут повлечь дестабилизацию в регионе.

30 мая в НАТО заявили, что отправят больше солдат в Косово после призывов ЕС и США к деэскалации насилия. По данным НАТО, в результате конфликта ранены около 30 миротворцев, включая военнослужащих из Италии и Венгрии. Также были ранены 53 протестующих во время столкновений.