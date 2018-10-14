ЕС призвал Израиль и палестинцев к сдержанности на границе сектора Газа

В ЕС призвали Израиль уважать принцип необходимости и пропорциональности в применении силы

Евросоюз призывает к сдержанности в связи с новыми жертвами на границе сектора Газа.

Об этом говорится в заявлении Службы внешних действий ЕС.

"В пятницу на границе в Газе протестовали тысячи палестинцев, иногда проявляя насилие. По меньшей мере шесть человек были убиты и сотни получили ранения в результате израильского огня, некоторые при попытке попасть в Израиль. Мы еще раз призываем всех действовать с предельной сдержанностью, чтобы избежать дальнейшей гибели людей", - говорится в заявлени.

В ЕС призвали Израиль уважать принцип необходимости и пропорциональности в применении силы.

"И мы ожидаем, что ХАМАС и другие экстремистские группировки в Газе не будут использовать демонстрации для других целей и обеспечат их строго ненасильственный характер", - говорится в документе.

В коммюнике отмечается, что в последние дни на границе сектора Газа гибли гражданские лица с обеих сторон.

"Все подобные инциденты должны быть расследованы, а виновные привлечены к ответственности", - заявили в Брюсселе.

В ЕС напомнили, что уже оказывают помощь населению в Газы и готовы содействовать этому процессу всеми имеющимися в его распоряжении дипломатическими, техническими и финансовыми средствами.

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Напомним, в пятницу, 12 октября, на границе сектора Газа возобновились массовые протесты. Ранее сообщалось о шести погибших.

За время акции протеста Великий марш возвращения, начавшейся 30 марта, израильские военнослужащие убили по меньшей мере 204 палестинцев. Большинство из них были убиты во время столкновений на границе, остальные - в результате авиаударов и обстрелов из танков.

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Участники марша возвращения требуют, чтобы палестинским беженцам разрешили вернуться на свои земли, находящиеся с 1948 года под контролем Израиля. Численность покинувших палестинские земли после создания еврейского государства беженцев вместе с потомками приближается к пяти миллионам.