ЕС приветствовал решение Косово о перенесении смены сербских документов до 1 сентября

1 августа, 02:56
Жозеп Боррель (Фото:REUTERS/Willy Kurniawan/Pool)

Жозеп Боррель (Фото:REUTERS/Willy Kurniawan/Pool)

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель приветствовал решение правительства Косово о переносе смены сербских номерных знаков и идентификационных карт до 1 сентября.

«Приветствуем решение Косово перенести меры (по изменению сербских документов – ред.) на 1 сентября. Ожидайте, что все блокпосты будут немедленно сняты. Открытые вопросы следует решать путем диалога при содействии ЕС и сосредоточиться на всесторонней нормализации отношений между Косово и Сербией, что важно для их пути интеграции в ЕС», — написал он в Twitter.

Видео дня
https://twitter.com/JosepBorrellF/status/1553876818721128449?s=20&t=fKdCDwXYPTVfmdlZrF8HMw

Что стало причиной обострения Косово?

Блокировка дорог и пограничных переходов на севере Косово произошла за день до того, как там вступит в силу решение правительства Косово относительно сербских номерных знаков и идентификационных документов, принятое в июне этого года.

Север Косово заселен этническими сербами, негативно относящимися к отделению региона от Сербии. Поэтому там до сих пор пользуются сербской валютой и имеют сербское гражданство.

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Соглашение между Сербией и Косово, заключенное в 2011 году, предусматривает временное ( сроком на 5 лет) использование жителями севера Косово нейтральных документов и номерных знаков. Несмотря на то, что переходный период уже давно завершился, все попытки заставить косовских сербов перейти на национальные документы вызвали лишь массовые протесты.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Евросоюз Сербия Косово Жозеп Боррель

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