Юлия Ярмоленко
Привет из Лас-Вегаса. На рубеже прошлого и будущего
Иван Яковина
25 января: США против РФ в Венесуэле и в Европе
Илья Кенигштейн
Что раскрыла история с шапками в Давосе
Андрей Смирнов
Зеленский оказался миллионером

ЕС приветствовал ратификацию Грецией соглашения о переименовании Македонии

Вчера, 17:37
163
Цей матеріал також доступний українською

EPA

Евросоюз приветствовал ратификацию парламентом Греции соглашения о переименовании Македонии.

В совместном заявлении главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, главы дипломатии ЕС Федерики Могерини и члена ЕК по вопросам расширения  Йоханнеса Хана говорится о безоговорочной поддержке исторического соглашения между Скопье и Афинами.

"Мы горячо приветствуем следующий важный шаг в ратификации в греческом парламенте соглашения между Афинами и Скопье... Соглашение подает Европе пример примирения и придаст дополнительный импульс европейской перспективе региона…", - сказано в сообщении.

25 января парламент Греции ратифицировал  соглашение об изменении названия Македонии. 

В июне 2018 года Македония и Греция подписали историческое соглашение о переименовании Македонии на Северную Македонию.

Афины разблокировали переговоры о присоединении Македонии в НАТО и в Европейский Союз. Споры стран относительно названия Македония продолжались с 1990-х годов.

Теги:   Евросоюз Македония Греция

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

События

Вчера, 14:43

article_img
Зеленский обнародовал информацию о своих сбережениях и недвижимости
Страны

Сегодня, 00:31

article_img
Сенат США проголосовал за возобновление работы правительства
Политика

Вчера, 17:13

article_img
Российские хакеры пытаются взломать системы ЦИК перед выборами - глава киберполиции

ТОП-3 мнений

Дмитрий Орешкин - фото
Дмитрий Орешкин
В игру вступил Кадыров. Какой выбор ждет Путина
12327
Питер Дикинсон - фото
Питер Дикинсон
Львов и Донецк. История двух аэропортов
5271
Александр Гольц - фото
Александр Гольц
Москва показала ракету
5001
Мустафа Найем - фото
Мустафа Найем
Что показал скандал с Зеленским
31248
Валерий Пекар - фото
Валерий Пекар
Семь вопросов кандидатам
12942
Андрей Клименко - фото
Андрей Клименко
Об очередной катастрофе в Черном море
12717
Екатерина Горчинская - фото
Екатерина Горчинская
Клоун и кандидат в президенты
75251
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Дно путинской России
34101
Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Как победит Зеленский
31921