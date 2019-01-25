ЕС приветствовал ратификацию Грецией соглашения о переименовании Македонии Вчера, 17:37 163 Цей матеріал також доступний українською EPA EPA

Евросоюз приветствовал ратификацию парламентом Греции соглашения о переименовании Македонии.



В совместном заявлении главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, главы дипломатии ЕС Федерики Могерини и члена ЕК по вопросам расширения Йоханнеса Хана говорится о безоговорочной поддержке исторического соглашения между Скопье и Афинами.

"Мы горячо приветствуем следующий важный шаг в ратификации в греческом парламенте соглашения между Афинами и Скопье... Соглашение подает Европе пример примирения и придаст дополнительный импульс европейской перспективе региона…", - сказано в сообщении.

25 января парламент Греции ратифицировал соглашение об изменении названия Македонии.

В июне 2018 года Македония и Греция подписали историческое соглашение о переименовании Македонии на Северную Македонию.

Афины разблокировали переговоры о присоединении Македонии в НАТО и в Европейский Союз. Споры стран относительно названия Македония продолжались с 1990-х годов.