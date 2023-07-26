ЕС одобрил санкции против Беларуси — СМИ 26 июля, 15:35 ЕС (Фото:REUTERS/Yves Herman)

В Евросоюзе утвердили санкции против Беларуси. Они будут касаться авиации и товаров двойного назначения. Об этом сообщил корреспондент Радио Свободы Рикард Йозвяк в Twitter.

Он добавил, что вопрос об отмене санкций против белорусских производителей калийных удобрений не поднимался, однако он может возникнуть осенью.

«Послы ЕС только что одобрили санкции в отношении Беларуси. В основном авиация и товары двойного назначения. Еще важнее: никаких отступлений для белорусского калия. Но ожидайте, что этот вопрос снова встанет осенью», — заявил он.

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ЕС ранее ввел шесть пакетов санкций против Беларуси, последний из них вступил в силу год назад.

18 июля Евродепутаты призвали Международный уголовный суд рассмотреть ордер на арест белорусского диктатора Александра Лукашенко.

