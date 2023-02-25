ЕС принял десятый пакет санкций против РФ

25 февраля, 12:57
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ЕС принял десятый пакет санкций против РФ к годовщине полномасштабного вторжения в Украину (Фото:REUTERS / Yves Herman)

ЕС принял десятый пакет санкций против РФ к годовщине полномасштабного вторжения в Украину (Фото:REUTERS / Yves Herman)

Евросоюз принял десятый пакет санкции против России к годовщине ее полномасштабного вторжения в Украину. Санкции направлены в частности против российской пропаганды и лиц, причастных к депортации украинских детей.

Об этом глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил днем в субботу, 25 февраля, в Twitter-посте.

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Новый санкционный пакет предусматривает внесение 121 физического и юридического лица в черные списки ЕС. К ним будут применены существенные ограничения на импорт/экспорт.

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Санкции касаются, в том числе тех, кто ответственен за депортацию не менее шести тысяч украинских детей.

Кроме того, новые санкции ЕС предусматривают запрет вещания российских пропагандистских средств массовой информации.

«Мы остаемся едиными в своей решимости нанести ущерб российской военной машине», — написал Боррель.

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https://twitter.com/JosepBorrellF/status/1629430208003465216

Позже решение о санкциях опубликуют в Официальном журнале ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский уже отреагировал на решение ЕС. Он заявил, что давление на Россию должно усиливаться и призвал в частности ввести санкции против атомной сферы РФ.

«10-й пакет санкций ЕС направлен на российскую военную промышленность, пропаганду и финансовую систему. Давление на российского агрессора должно усиливаться: мы ожидаем решительных шагов против Росатома и российской атомной промышленности, усиления давления на армию и банки», — написал Зеленский в Twitter.

https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1629438799083085828
Редактор: София Лазарова

Теги:   Евросоюз Украина-ЕС Санкции против России Черный список Россия-ЕС Санкции Запада Западные санкции Санкции ЕС Жозеп Боррель Война России против Украины 24 февраля война

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