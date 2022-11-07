«Наблюдают очень внимательно». ЕС пригрозил Ирану новыми санкциями, если он продолжит поставлять РФ дроны или другое военное оборудование 7 ноября, 16:20 В ЕС пригрозили Ирану новыми санкциями (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Спикер ЕС Питер Стано заявил, что ЕС уже применил санкции против Ирана за поставки дронов в страну-агрессор РФ для их использования в войне против Украины, и будет принимать дальнейшие меры, если он будет продолжать поставки оружия.

Об этом сообщает Укринформ.

"Мы будем накладывать высокую экономическую цену для России и любой другой страны, персон или учреждений, оказывающих военную поддержку агрессивной войне, которую Москва ведет против Украины, вроде снабжения Ираном дронов для России", - сказал он.

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По его словам, за этим ЕС и страны G7 наблюдают очень внимательно и готовы действовать, если будут поступать дальнейшие доказательства, что Иран продолжает поставки этого оружия в Россию.

Стано подчеркнул, что осуждение и неприятие поставок оружия для страны-агрессора касается не только боевых дронов, но и любого другого военного оборудования, которое может использоваться в этой агрессивной войне.

С начала осени Россия регулярно использует иранские беспилотники в войне с Украиной, причем преимущественно нанося удары по украинским городам и гражданской инфраструктуре и создавая угрозу мирным жителям.

О том, что Россия получила от Ирана сотни боевых беспилотников, сообщали американские СМИ еще в августе. По данным CNN, Россия получила три типа иранских дронов: Mohajer-6, Shahed-129 и Shahed-191.

По данным украинского Минобороны, войска РФ получили около 300 дронов иранского производства. По словам президента Владимира Зеленского, Москва заказала в общей сложности 2400 дронов у Тегерана.

В Иране долгое время категорически отрицали поставки беспилотников России. Однако, 5 ноября министр иностранных дел Ирана впервые признал, что Тегеран передал России беспилотники. Но он утверждает, что это произошло до начала полномасштабной войны против Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Тегеран во лжи.