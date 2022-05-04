Угроза РФ: Евросоюз предоставит Молдове военное оборудование, чтобы укрепить ее оборону 4 мая, 13:38 Цей матеріал також доступний українською О какой конкретно помощи идет речь, Шарль Мишель не уточнил (Фото:REUTERS/Vladislav Culiomza)

На фоне провокаций кремлевского режима в оккупированном РФ Приднестровском регионе Молдовы ЕС предоставит ей дополнительную военную помощь.

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Об этом во время совместного брифинга с президентом страны Майей Санду сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

«Мы поможем Молдове укрепить ее устойчивость и справиться с последствиями российской агрессии в Украине. В прошлом году мы объявили о поддержке на сумму 7 млн евро на оборудование для медицинских и внутренних нужд армии через механизм ЕС по поддержке мира. В этом году мы планируем существенно увеличить нашу поддержку Молдовы, предоставив ее вооруженным силам дополнительное военное оборудование», — объявил он в среду, 4 мая.

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В то же время, о какой сумме идет речь и что именно будет включено в новый пакет помощи, Мишель не уточнил.

В свою очередь НАТО в связи с угрозой эскалации ситуации в Молдове создало в Румынии новую боевую группу и перебросило туда из Италии истребители США.

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