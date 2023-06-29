Устойчивая поддержка Запада. ЕС предложит Украине двусторонние гарантии безопасности — Financial Times 29 июня, 12:50 ЕС предложит Украине двусторонние гарантии по безопасности (Фото:REUTERS/Ив Герман)

Европейский союз планирует предложить Украине договоренности по безопасности, чтобы согласовать долгосрочные обязательства на фоне роста нестабильности в России, сообщает Financial Times.

Франция и Германия вместе с Великобританией и США возглавили инициативу по двусторонним договоренностям о безопасности с целью обеспечения Украины долгосрочным финансированием, военными поставками, обучением и разведывательной информацией для помощи в противостоянии российской агрессии.



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Такие договоренности призваны обеспечить уверенность Киева в устойчивой поддержке Запада.

По словам анонимного собеседника Financial Times, инициатива ЕС, разработанная Францией, направлена на то, чтобы послать «очень четкий политический сигнал» Украине и России.

По словам второго неназванного чиновника, это также рассматривается как гарантия того, что блок имеет заинтересованность в более широкой системе безопасности, разработанной для защиты Украины.

Но, по словам официальных лиц, информированных о дискуссиях, такие обязательства встретили сопротивление со стороны Ирландии, Мальты и Австрии, нейтральных государств блока, которые хотят ясности относительно того, что именно предусматривают договоренности.

В проекте заявления лидеров, с которым ознакомилась Financial Times, говорится, что ЕС и его страны-члены «готовы внести вклад, вместе с партнерами, в будущие обязательства Украины по безопасности, что поможет Украине защитить себя в долгосрочной перспективе, сдерживать акты агрессии и противостоять попыткам дестабилизации».

В нем добавляется, что работа будет заключаться в «быстром рассмотрении модальностей такого вклада», учитывая при этом «политику безопасности и обороны определенных государств-членов», имея в виду нейтральные страны.

Некоторые страны-члены заявили, что идея «обязательств» была определена слишком свободно, и требовали от внешнеполитического подразделения ЕС более формального плана.

«Мы уже делаем достаточно много по обязательствам в сфере безопасности», — сказал дипломат ЕС. Он добавил, что ЕС обеспечивает финансовую поддержку Киева, производство и поставку ему большего количества боеприпасов.

Отвечая на вопрос об обязательствах по безопасности, Кая Каллас, премьер-министр Эстонии, сказала, что каждый союзник должен решать, что он может сделать.

«Мы работаем над [формулировкой]. Мы не хотим давать пустых слов», — сказала она.