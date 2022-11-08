ЕС предложит новый механизм финансовой помощи Украине на €18 млрд — Bloomberg 8 ноября, 06:52 Евросоюз (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Евросоюз собирается предложить новый механизм предоставления финансовой помощи Украине на сумму 18 млрд евро, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Ожидается, что план представят 9 ноября.

Как пишет агентство, новый механизм будет определять «устойчивую основу», которая позволит финансировать расходы Украины в 2023 году.



План ЕС позволит предоставлять Киеву кредиты на льготных условиях для финансирования неотложных потребностей, ремонта критической инфраструктуры, а также восстановления страны после окончания войны.

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По информации Bloomberg, благодаря новому механизму ЕС надеется сделать помощь Украине более предсказуемой. При этом механизм сохранит гибкость для корректировки размеров финансовой помощи при необходимости.

Как сообщалось, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после саммита лидеров ЕС в Брюсселе 21 октября заявила, что лидеры Евросоюза согласились выделить Украине в следующем году регулярную ежемесячную помощь по 1,5 млрд евро в месяц и поручили министрам финансов разработать механизм выплаты этих средств.