ЕС поможет отстроить Украину — президент Еврокомиссии
Урсула фон дер Ляен (Фото:twitter.com/vonderleyen)
Евросоюз поможет построить Украину. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.
Таким образом, она поддержала предложение президента Украины Владимира Зеленского привлечь города и регионы ЕС к восстановлению Украины.
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«Мы поможем вам отстроить вашу страну и будем вместе с вами идти по вашему европейскому пути», — сказала она.
Ранее она заявила, что ответ Евросоюза на остановку Россией поставок газа Польше и Болгарии будет «немедленной, сплоченной и скоординированной».
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