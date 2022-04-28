ЕС поможет отстроить Украину — президент Еврокомиссии

28 апреля, 05:26
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Урсула фон дер Ляен (Фото:twitter.com/vonderleyen)

Урсула фон дер Ляен (Фото:twitter.com/vonderleyen)

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Евросоюз поможет построить Украину. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Таким образом, она поддержала предложение президента Украины Владимира Зеленского привлечь города и регионы ЕС к восстановлению Украины.

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«Мы поможем вам отстроить вашу страну и будем вместе с вами идти по вашему европейскому пути», — сказала она.

https://twitter.com/vonderleyen/status/1519326465040527361

Ранее она заявила, что ответ Евросоюза на остановку Россией поставок газа Польше и Болгарии будет «немедленной, сплоченной и скоординированной».

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Евросоюз Еврокомиссия Совет ЕС Владимир Зеленский Урсула фон дер Ляйен Война России против Украины

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