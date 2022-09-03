«Россия поставила мир под угрозу». ЕС полностью поддерживает работу миссии МАГАТЭ на ЗАЭС — президент Евросовета Мишель 3 сентября, 18:35 ЗАЭС (Фото:НАЭК Энергоатом)

Президент Европейского Совета Шарль Мишель обсудил ситуацию на Запорожской АЭС с главой Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси.

Об этом он написал в Twitter.



«ЕС полностью поддерживает работу и усилия МАГАТЭ. Их мужество и профессионализм в выполнении первой миссии на ЗАЭС поражают. Россия поставила мир под угрозу. Обеспечение ядерной безопасности является ключевым: продолжение присутствия МАГАТЭ на станции необходимо», — написал Мишель.

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1 сентября делегация МАГАТЭ из 14 экспертов побывала на Запорожской АЭС во временно захваченном Энергодаре. Эксперты во главе с Рафаэлем Гросси провели на территории ЗАЭС несколько часов. На станции остались несколько представителей миссии. Гендиректор МАГАТЭ сказал, что делегация установит постоянное присутствие на ЗАЭС.



Фото: НВ

В компании Энергоатом до этого обращали внимание, что россияне прилагают максимум усилий, чтобы не дать миссии МАГАТЭ возможности ознакомиться с реальной ситуацией на Запорожской АЭС. Президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что Россия сделала много циничных вещей, чтобы обмануть МАГАТЭ.



Гросси заявил, что физическая целость Запорожской АЭС была нарушена несколько раз, что является неприемлемым.



Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.



Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой. Всего на территории станции дислоцировано более 40 единиц военной техники россиян.



В последние недели оккупанты неоднократно устраивали провокации с обстрелами ЗАЭС. В Энергоатоме сообщали, что Россия готовится отключить Запорожскую АЭС от энергосистемы Украины. 25 августа российские оккупанты спровоцировали первое в истории ЗАЭС временное отключение от энергосети.



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