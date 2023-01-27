ЕС подготовил новый пакет санкций против Беларуси
Диктатор Лукашенко (Фото:Russian Foreign Ministry/Handout via REUTERS)
Европейский Союз подготовил новый пакет санкций против Беларуси из-за поддержки полномасштабного российского вторжения в Украину. Санкции во многом дублируют ограничения, введенные против РФ.
Об этом сообщает Bloomberg.
Предложенные санкции включают:
запрет экспорта товаров и технологий двойного назначения, которые используются в военных целях и могут усилить промышленный потенциал страны;
санкции на нефть, уголь, стальную продукцию и золото;
торговые ограничения на предметы роскоши, инвестиции и предоставление определенных услуг;
меры, которые могут ударить по авиационному и энергетическому секторам и ключевым источникам доходов страны.
Подобно санкциям ЕС, введенным против России, проект содержит исключения для медикаментов, сельскохозяйственной и пищевой продукции, а также разрешения на соответствующие финансовые операции с участием лиц, попавших под санкции.
Законодательство также позволит ЕС преследовать тех, кто помогает обходить санкции, наложенные на белорусских физических и юридических лиц.
Для одобрения предложенных мер необходима поддержка всех стран-членов Европейского Союза.