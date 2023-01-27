ЕС подготовил новый пакет санкций против Беларуси 27 января, 03:01 Диктатор Лукашенко (Фото:Russian Foreign Ministry/Handout via REUTERS)

Европейский Союз подготовил новый пакет санкций против Беларуси из-за поддержки полномасштабного российского вторжения в Украину. Санкции во многом дублируют ограничения, введенные против РФ.

Об этом сообщает Bloomberg.



Предложенные санкции включают:

запрет экспорта товаров и технологий двойного назначения, которые используются в военных целях и могут усилить промышленный потенциал страны;

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санкции на нефть, уголь, стальную продукцию и золото;

торговые ограничения на предметы роскоши, инвестиции и предоставление определенных услуг;

меры, которые могут ударить по авиационному и энергетическому секторам и ключевым источникам доходов страны.

Подобно санкциям ЕС, введенным против России, проект содержит исключения для медикаментов, сельскохозяйственной и пищевой продукции, а также разрешения на соответствующие финансовые операции с участием лиц, попавших под санкции.

Законодательство также позволит ЕС преследовать тех, кто помогает обходить санкции, наложенные на белорусских физических и юридических лиц.

Для одобрения предложенных мер необходима поддержка всех стран-членов Европейского Союза.