ЕС поддерживает меры США, Франции и Великобритании против использования химоружия – Могерини

Европейский союз поддерживает действия США, Франции и Великобритании, направленные на предотвращение использования химического оружия. Об этом в своем обращении заявила верховная представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

Также политик сообщила, что Европейский союз был проинформирован об авианалетах США, Франции и Великобритании на сирийские объекты, где хранилось и производилось химического оружия. А также, что эти конкретные меры были приняты с единственной целью – предотвратить дальнейшее использование режимом Асада химического оружия и химических веществ для убийства мирного населения.

"Использование химического оружия или химических веществ в качестве оружия является военным преступлением и преступлением против человечества. Преступники будут привлечены к ответственности за это нарушение международного прав", – заявила Могерини.

Европейский союз также призвал все страны, в частности Россию и Иран, использовать свое влияние для предотвращения дальнейшего использования химического оружия, в частности сирийским режимом, и поддерживает международное партнерство против безнаказанности за применение химического оружия.

"Евросоюз повторяет, что не может быть иного решения сирийскому конфликту, кроме политического. У нас есть общая цель по предотвращению любой эскалации насилия, которое может трансформировать сирийский кризис в более широкую региональную конфронтацию, с неисчислимыми последствиями для Ближнего Востока и, конечно, для всего мира", – говорится в заявлении.

Напомним, в ночь на 14 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ Вооруженным силам нанести точные удары по объектам, которые производят химическое оружие в Сирии. К операции также присоединились Франция и Великобритания.

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Владимир Путин осудил авиаудары по Сирии и заявил, что Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения "агрессивных действий США и их союзников".

Позже Министерство обороны Франции опубликовало доклад о подпольной разработке химического оружия в Сирии, в котором отмечается, что Россия обеспечивала "политическое прикрытие" применению отравляющих веществ режимом Асада.

В Иране также осудили авиаудары по Сирии и назвали их неэффективными.

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7 апреля в результате атаки с применением химического оружия в городе Дума, пригороде Дамаска, погибли по меньшей мере 85 человек.