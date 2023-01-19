ЕС поддерживает украинскую формулу мира — Шарль Мишель 19 января, 18:54 Шарль Мишель и Владимир Зеленский в Киеве 19 января 2023 года (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Евросовета Шарль Мишель в четверг, 19 января, заявил, что в ЕС поддерживают формулу мира президента Владимира Зеленского из десяти пунктов.

«Мы будем продолжать нашу совместную работу, чтобы и остальной мир мобилизовался, поддерживал вас и мы вместе двигались к миру и стабильности», — сказал он во время брифинга в Киеве.



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Мишель также напомнил о решении Евросоюза выделить Украине 18 млрд евро макрофинансовой помощи в 2023 году и заявил, что ЕС с начала полномасштабной войны «выбрал путь мобилизации максимальной помощи» нашей стране.

«В последнее время Украина получает тяжелое вооружение, ПВО. И я думаю, что нужно продолжать [двигаться] в этом направлении. Потому что, возможно, следующие недели станут определяющими и решающими в этой войне», — добавил президент Евросовета.

Он подчеркнул, что в ЕС намерены тесно сотрудничать с Украиной, чтобы двигаться вперед в вопросе евроинтеграции Украины.



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На саммите G20 в ноябре Зеленский представил формулу мира из десяти пунктов, которая включает восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, освобождение всех пленных, трибунал для виновных в агрессии и гарантии безопасности для Украины.

Украина планирует провести саммит для реализации формулы мира на площадке ООН в феврале 2023 года, по словам посла в Турции Василия Боднара — в годовщину полномасштабного вторжения России.

Первая леди Елена Зеленская представила формулу мира на Всемирном экономическом форуме в Давосе.