ЕС поддержит пакет помощи Украине на 50 млрд евро при условии проведения необходимых реформ 22 июня, 13:09 Флаги Украины и ЕС (Фото:REUTERS/Ив Герман)

Страны Европейского Союза, вероятно, поддержат предложение о пакете финансовой помощи в размере 50 млрд евро для Украины, сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, пишет Bloomberg.

«Мы ожидаем поддержки для этого пакета. Конечно, будут обсуждения со странами-членами, это может привести к некоторым корректировкам», — отметил он.

Сообщается, что деньги будут предоставлены при условии, что Украина проведет необходимые реформы в правовой сфере и борьбе с коррупцией. Лидеры ЕС до конца года должны решить вопрос о начале переговоров о членстве Украины до конца года.

Видео дня

Согласно промежуточному отчету ЕС, опубликованному 21 июня, существуют большие потребности в реконструкции системы, хотя в некоторых сферах, включая судебную реформу, были достигнуты определенные успехи. Однако Киев должен повысить усилия в борьбе с коррупцией и отмыванием денег.

По подсчетам Всемирного банка, стоимость восстановления Украины после убытков, нанесенных российскими оккупантами, составит примерно 411 млрд долл. в течение следующего десятилетия.

Ранее Еврокомиссия объявила план финансирования до 2027 года, включающий гранты, займы и гарантии для покрытия части текущих расходов Украины и финансирования неотложных проектов реконструкции.