ЕС поддержал формирование нового правительства в Армении – заявление

Европейский союз заявил о своей поддержке усилий Армении по развитию процветающего и демократического общества. Об этом сообщает Радио Азатутюн со ссылкой на заявление делегации Евросоюза в Армении и посольств стран-членов ЕС.

"В этом контексте крайне важен всесторонний диалог с участием всех сторон для формирования нового правительства на основе Конституции, исходящей из интересов всех граждан Армении. Европейский союз продолжает поддерживать усилия президента Армена Саркисяна в этом вопросе", – заявляют делегация ЕС в Армении и посольства стран-членов ЕС.

В заявлении также отмечается важность того, чтобы все вовлеченные стороны, в том числе правоохранительные органы и те, кто пользуются своим правом на свободу собраний и выражения мнения, проявляли сдержанность и ответственность.

Напомним, с середины апреля в Ереване и ряде других городов Армении проходили многотысячные митинги и акции протеста против назначения Сержа Саргсяна на пост премьера. Он занимал пост президента с 2008 по 2018 годы. Перед окончанием его полномочий конституцию изменили и Армения стала парламентской республикой – таким образом реальная власть перешла к премьеру.

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23 апреля Саргсян ушел в отставку. Протесты продолжились. Пашинян требует отстранения от власти всех представителей Республиканской партии и избрания нового премьера.

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Вопрос о выборах нового премьер-министра Армении будет обсуждаться на специальном заседании Национального Собрания 1 мая.