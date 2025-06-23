Каллас заявила, что собрала 80% из обещанных Украине 2 млн боеприпасов

Евросоюз уже имеет четкие обязательства по поставке 80% из 2 миллионов боеприпасов, которые планируют передать Украине в 2025 году. Об этом заявила высокая представительница ЕС по иностранным делам Кая Каллас во время общения с журналистами после завершения заседания Совета ЕС по иностранным делам 23 июня в Брюсселе, пишет Европейская правда.

«Мы обсудили военную поддержку Украины, и я рада сообщить, что 80% обещаний, необходимых для инициативы по двум миллионам боеприпасов, уже сделано на этот год», — сказала Каллас.

По ее словам, теперь «надо сделать еще 20%».

В апреле Каллас заявила, что ЕС может передать Украине 2 млн боеприпасов до конца года.

«ЕС и страны-члены могут достичь этого результата уже в этом году. С тех пор как мы начали диалог со странами-членами, Украина уже получила более миллиона снарядов — в виде заказов или обещаний. Я продолжу работу над тем, чтобы мы в этом году вышли на показатель в 2 миллиона», — сказала она.

21 мая министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что страны Европейского Союза уже передали Украине две трети из обещанных 2 миллионов артиллерийских снарядов.

«Страны-члены ЕС уже выделили две трети из 2 миллионов артиллерийских снарядов, и мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее покрыть оставшуюся треть. Я благодарю Каи (главе внешнеполитического ведомства ЕС Каи Каллас — ред.) за ее важную инициативу», — отметил Сибига.