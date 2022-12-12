Корчевников, Лепс, Михалков. ЕС планирует ввести санкции против российских пропагандистов, певцов и писателей — EUobserver 12 декабря, 15:51 ЕС готовит новые санкции против РФ (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Евросоюз планирует включить в проекты новых санкционных списков российских пропагандистов Бориса Корчевникова и Марину Ким, певца Григория Лепса, режиссера Никиту Михалова, а также писателей Дмитрия Пучко и Сергея Михеева, сообщает EUobserver.

В санкционных документах ЕС говорится, что Корчевников, например, публикует комментарии в социальных сетях, которые «ассоциируют Запад и Украину с безбожием и дьяволом».

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В свою очередь Михеев рассказывает о «необходимости» так называемой «денацификации» и «демилитаризации» Украины и продвигает идеологию «русского мира».

ЕС стремится заморозить активы и запретить выдачу виз четырем членам семьи Ковальчук, владеющей СМИ и социальными сетями, Также эта семья имеет дружеские связи с российским диктатором Владимиром Путиным.

Одна из членов семьи, Татьяна Ковальчук, входит в тройку самых богатых женщин России с состоянием 600 млн долларов. Кроме того, она совладелица горнолыжного курорта вблизи Санкт-Петербурга, где дочь Путина праздновала свою свадьбу.



К ответственности также должны быть привлечены пять владельцев российских компаний Рен ТВ и ТВ-Новости.

Также у трех российских каналов – НТВ/НТВ Мир, Россия 1 и РЕН ТВ планируют отозвать лицензии на вещание в странах ЕС.

В документах ЕС сказано, что перечисленные российские СМИ виноваты в "грубом искажении и манипулировании фактами" с целью оправдания войны против Украины и дестабилизации стран ЕС, что является "значительной и прямой угрозой общественному порядку и безопасности Союза".

6 октября Евросоюз ввел новые санкции против России. Среди прочего, восьмой пакет включает ограничение цен на нефть. Это предусматривает запрет на ее перевозку, но с исключением для третьих стран, если нефть стоит меньше определенного порога.

