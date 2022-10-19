ЕС планирует ввести санкции против Ирана за поставку дронов-камикадзе России — СМИ 19 октября, 15:37 ЕС планирует ввести санкции против восьми лиц и учреждений Ирана (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Евросоюз планирует ввести санкции против Ирана за передачу дронов-камикадзе России для атак на украинские города.

Об этом сообщает Reuters cо ссылкой на трех дипломатов и Spiegel cо ссылкой на собственные источники.

По информации двух ресурсов, санкции планируют ввести против восьми лиц и учреждений Ирана, ответственных за создание или поставку дронов-камикадзе.

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О характере санкций пока не сообщается. Spiegel предполагает, что ограничения коснутся запрета на въезд в Шенгенскую зону и финансовые санкции для компаний, участвующих в иранской программе беспилотников.

Санкции обсудят послы ЕС в Брюсселе в среду, 19 октября, во второй половине дня. У правительств ЕС есть время до утра четверга, чтобы решить, одобрять ли санкции, пишет агентство Reuters.

Кремль использует беспилотники-камикадзе для уничтожения энергетической инфраструктуры Украины и запугивания мирного населения, которое также нередко становится жертвами ударов.

В связи с этим МИД Украины инициировал разрыв дипломатических отношений с Тегераном и призвал Запад ввести против страны дополнительные санкции.

Ранее главы МИД Евросоюза также призвали к введению новых санкций против Ирана, если будет доказана причастность Тегерана к войне России против Украины.

Позже представитель Еврокомиссии Набила Массрали сообщала, что ЕС располагает доказательствами того, что Иран поставляет России беспилотники для террористических атак.