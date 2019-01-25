ЕС планирует внести Саудовскую Аравию в "черный список" из-за финансирования терроризма - СМИ Вчера, 21:30 252 Цей матеріал також доступний українською EPA EPA

Европейская комиссия добавила Саудовскую Аравию в проект списка стран, которые представляют угрозу для ЕС из-за слабого контроля над финансированием терроризма и отмыванием денег, сообщает Reuters со ссылкой на два информированных источника.

В список в настоящее время включены 16 стран, включая Иран, Ирак, Сирию, Афганистан, Йемен и Северную Корею. В основе "черного списка" в основном лежат требования Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) – межправительственной организации, занимающейся противодействием отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

По словам собеседников Reuters в ЕС и Саудовской Аравии, Еврокомиссия обновила список на этой неделе с учетом разработанных в 2017 году предложений по дальнейшему усилению правил ЕС. Саудовская Аравия - одна из стран, добавленных в обновленный список, который все еще является конфиденциальным, сообщили источники.

Внесение Саудовской Аравии в "черный список" происходит на фоне усиления международного давления на Эр-Рияд после убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в консульстве в Стамбуле 2 октября 2018 года.