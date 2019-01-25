Юлия Ярмоленко
Привет из Лас-Вегаса. На рубеже прошлого и будущего
Иван Яковина
25 января: США против РФ в Венесуэле и в Европе
Илья Кенигштейн
Что раскрыла история с шапками в Давосе
Андрей Смирнов
Зеленский оказался миллионером

ЕС планирует внести Саудовскую Аравию в "черный список" из-за финансирования терроризма - СМИ

Вчера, 21:30
252
Цей матеріал також доступний українською

EPA

Европейская комиссия добавила Саудовскую Аравию в проект списка стран, которые представляют угрозу для ЕС из-за слабого контроля над финансированием терроризма и отмыванием денег, сообщает Reuters со ссылкой на два информированных источника.

В список в настоящее время включены 16 стран, включая Иран, Ирак, Сирию, Афганистан, Йемен и Северную Корею. В основе "черного списка" в основном лежат требования Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) – межправительственной организации, занимающейся противодействием отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

По словам собеседников Reuters в ЕС и Саудовской Аравии, Еврокомиссия обновила список на этой неделе с учетом разработанных в 2017 году предложений по дальнейшему усилению правил ЕС. Саудовская Аравия - одна из стран, добавленных в обновленный список, который все еще является конфиденциальным, сообщили источники.

Внесение Саудовской Аравии в "черный список" происходит на фоне усиления международного давления на Эр-Рияд после убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в консульстве в Стамбуле 2 октября 2018 года.

Теги:   Еврокомиссия Саудовская Аравия

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

События

Вчера, 14:43

article_img
Зеленский обнародовал информацию о своих сбережениях и недвижимости
Страны

Сегодня, 00:31

article_img
Сенат США проголосовал за возобновление работы правительства
Политика

Вчера, 17:13

article_img
Российские хакеры пытаются взломать системы ЦИК перед выборами - глава киберполиции

ТОП-3 мнений

Дмитрий Орешкин - фото
Дмитрий Орешкин
В игру вступил Кадыров. Какой выбор ждет Путина
12327
Питер Дикинсон - фото
Питер Дикинсон
Львов и Донецк. История двух аэропортов
5271
Александр Гольц - фото
Александр Гольц
Москва показала ракету
5001
Мустафа Найем - фото
Мустафа Найем
Что показал скандал с Зеленским
31248
Валерий Пекар - фото
Валерий Пекар
Семь вопросов кандидатам
12942
Андрей Клименко - фото
Андрей Клименко
Об очередной катастрофе в Черном море
12717
Екатерина Горчинская - фото
Екатерина Горчинская
Клоун и кандидат в президенты
75251
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Дно путинской России
34101
Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Как победит Зеленский
31921