ЕС планирует внести Саудовскую Аравию в "черный список" из-за финансирования терроризма - СМИ
Европейская комиссия добавила Саудовскую
Аравию в проект списка стран, которые представляют угрозу для ЕС из-за слабого
контроля над финансированием терроризма и отмыванием денег, сообщает Reuters со
ссылкой на два информированных источника.
В список в настоящее время включены 16 стран,
включая Иран, Ирак, Сирию, Афганистан, Йемен и Северную Корею. В основе "черного
списка" в основном лежат требования Группы разработки финансовых мер
борьбы с отмыванием денег (FATF) – межправительственной организации, занимающейся
противодействием отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
По словам собеседников Reuters в ЕС и Саудовской
Аравии, Еврокомиссия обновила список на этой неделе с учетом разработанных в
2017 году предложений по дальнейшему усилению правил ЕС. Саудовская Аравия -
одна из стран, добавленных в обновленный список, который все еще является
конфиденциальным, сообщили источники.
Внесение Саудовской Аравии в "черный
список" происходит на фоне усиления международного давления на Эр-Рияд
после убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в консульстве в Стамбуле
2 октября 2018 года.