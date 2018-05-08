ЕС планирует рассмотреть новые санкции против РФ из-за "выборов" в оккупированном Крыму

Комитет намерен рассмотреть внесение новых позиций в список санкций в связи с проведением выборов в оккупированном Крыму

Комитет постоянных представителей 28 стран-членов Евросоюза во вторник, 8 мая, соберется на встречу, в ходе которой планирует рассмотреть дополнительные санкции в отношении России в связи с проведением выборов президента РФ в оккупированном Крыму.

Об этом свидетельствует предварительная повестка совещания, опубликованная на сайте Совета ЕС.

"Ограничительные меры в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины - новые списки", - называется один из документов, прилагаемых к повестке.

Других подробностей предстоящего обсуждения новых ограничительных мер нет.

Напомним, что президент Украины Петр Порошенко предложил Верховной Раде предусмотреть возможность лишить гражданства Украины жителей Крыма, участвовавших в голосовании на "выборах" в оккупированном Крыму.