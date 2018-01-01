ЕС планирует финансовую поддержку прилегающим к Азовскому морю регионам Украины Сегодня, 09:22 95 Цей матеріал також доступний українською Евросоюз может оказать помощь регионам Украины, прилегающим к Азовскому морю

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что Евросоюз изучает возможности оказания финансовой поддержки прилегающим к Азовскому морю регионам Украины, включая порт Мариуполь.

Об этом Могерини сказала на заседании Европарламента, сообщает DW.

"То, что для нас играет наибольшую роль, - это та поддержка, которую мы можем оказать", в частности, по линии Европейского инвестиционного банка, отметила она, не вдаваясь в подробности.

При этом Могерини признала, что перед украинскими властями стоит еще целый ряд серьезных проблем. Речь идет об установлении некоррумпированной судебной системы, преодолении злоупотреблений в банковском секторе и предотвращении "атак против гражданского общества".

Ранее Могерини заявляла, что помощь регионам Украины, пострадавшим в результате российской агрессии в Керченском проливе, является более действенной, чем введение дополнительных санкций против России.

В то же время она отмечала, что ЕС продолжает обсуждать возможность введения новых санкций против России из-за агрессии в Керченском проливе. Однако отметила, что говорить о новых ограничительных мерах пока рано.

Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. Вследствие тарана пограничного корабля РФ было повреждено буксир ВМС Украины.

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". Украина отвергает эти обвинения, заявляя, что суда действовали в рамках закона.

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. Сейчас Россия "судит" 24 украинских моряков.

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26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях, граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинской-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.

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