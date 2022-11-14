ЕС передал Украине военной техники на 8 млрд евро — Боррель 14 ноября, 21:32 Жозеп Боррель (Фото:REUTERS/Piroschka van de Wouw)

ЕС и страны-участницы передали Украине военную технику на сумму 8 миллиардов евро для защиты от российской агрессии, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

Об этом сообщает Reuters.

Выступая на брифинге в Брюсселе после заседания Совета ЕС по иностранным делам, Боррель сказал, что помощь Европы составляет около 45% суммы, предоставленной Киеву от США.

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Боррель добавил, что ЕС «продолжит изолировать Россию на международном уровне» и продолжит вводить «ограничительные меры» против российской экономики.

Ранее сообщалось, что США выделили Украине с начала российского полномасштабного вторжения более 18,6 млрд долларов.