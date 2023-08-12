ЕС передал Украине почти 224 тысячи артиллерийских снарядов из запланированного миллиона 12 августа, 10:16 Евросоюз (Фото:REUTERS/Francois Lenoir)

ЕС поставил Украине 223 800 снарядов в рамках плана по предоставлению 1 миллиона артиллерийских снарядов для помощи в борьбе с российской агрессией.

Об этом объявил представитель ЕС Питер Стано в комментарии AFP, сообщает DW.

«Страны-члены поставили около 223 800 артиллерийских боеприпасов — дальнобойных, высокоточных боеприпасов, а также минометных боеприпасов — и 2300 ракет всех типов», — сказал Стано.

Видео дня

20 марта страны Евросоюза договорились закупить 1 млн боеприпасов для Украины.

По данным Financial Times, Украина обратилась к Евросоюзу с просьбой ежемесячно отправлять ВСУ 250 тысяч артиллерийских боеприпасов, чтобы снизить дефицит. Министр обороны Алексей Резников говорил, что Украине нужен миллион снарядов.

Первый этап плана, который действовал с 9 февраля по 31 мая, предусматривал выделение 1 млрд евро для возмещения странам-членам ЕС примерно половины стоимости снарядов, предоставленных из их арсеналов.

В целом, по данным ЕС, общая стоимость предоставленных боеприпасов составила 1,1 миллиарда евро.

AFP пишет, что за средства ЕС удалось возместить лишь часть этих расходов, это свидетельствует о том, что мера не достигла цели.

Агентство отмечает, что такая ситуация указывает на то, что до достижения цели ЕС по передаче Украине миллиона снарядов еще далеко.

Согласно второй части плана, Европейское оборонное агентство ведет переговоры с европейскими производителями о совместных контрактах на закупку 155-мм снарядов и ракет.



Сообщается, что ранее в нескольких странах ЕС уже высказывали скепсис относительно этого обещания, опасаясь, что реализовать его не удастся.