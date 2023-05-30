ЕС передал Грузии официальный демарш из-за авиасообщения с Россией 30 мая, 02:27 Флаг Грузии (Фото:FOTOGRAFIN / pixabay)

27 государств Европейского союза передали Грузии официальный демарш из-за возобновления авиасообщение с РФ. Позиция была доведена послами ЕС в Тбилиси в ходе встречи с министром экономики Грузии Леваном Давиташвили.

Об этом сообщает Эхо Кавказа.



Как заявил посол Евросоюза в Тбилиси Павел Герчинский, решение Грузии одобрить прямое авиасообщение с РФ противоречит единогласному решению 27 стран ЕС об отказе от авиарейсов в и из страны-агрессора, а также о закрытии своего воздушного пространства для российских самолетов.

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Также дипломат рассказал журналистам о выражении ЕС «обеспокоенности» тем, что решение Тбилиси «противоречит нашей решимости изолировать Россию и оказать на нее давление, чтобы она изменила свою тактику, когда речь идет о жестокой, агрессивной войне, которую Россия продолжает вести в Украине».

Глава Минэкономики государства в свою очередь заявил, что «контекст Грузии отличается от контекста стран-членов ЕС».

«Грузия находится в особенно сложной ситуации: у нас прямая граница с РФ и 20% территорий Грузии оккупированы, поэтому контекст Грузии отличается от контекста стран-членов ЕС, и об этом мы говорили открыто. Думаю, что для большинства послов это понятно и логично», — сказал министр.

Официальный Тбилиси расширяет сотрудничество с РФ на фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину и военные преступления против гражданского населения.

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С начала полномасштабного вторжения России в Украину Грузия заняла нейтральную позицию, отказавшись ввести санкции против кремлевского режима и предоставить Киеву военную помощь. Вместе с тем Тбилиси оказывает гуманитарную поддержку и принял украинских беженцев.

Однако Грузия также стала страной, куда массово въезжали россияне после объявления в РФ мобилизации в сентябре 2022 года.

10 мая российский диктатор Владимир Путин неожиданно отменил визовый режим для граждан Грузии, а также разрешил прямые авиарейсы в страну.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала провокацией отмену Россией многолетнего визового режима для граждан Грузии и запрета на авиасообщение.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что считает положительным заявления кремлевского диктатора Владимира Путина об отмене виз для грузин и возобновлении авиарейсов.

19 мая в Тбилиси приземлился первый самолет из Москвы, это вызвало протесты.