Европейский Союз проведет учения для проверки механизма взаимной помощи в случае вооруженной агрессии против одного из государств-членов.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС.



По данным агентства, во время учений будут моделировать процесс принятия решений в случае, если одна из стран ЕС обратится к партнерам по блоку за военной поддержкой. Сначала симуляция состоится на уровне послов в Брюсселе, а затем — на встрече министров обороны ЕС в мае на Кипре. Этот вопрос также планируют обсудить на неформальном саммите лидеров Евросоюза на следующей неделе.

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Речь идет о статье 42.7 Договора о Европейском Союзе. Она предусматривает, что если государство-член становится жертвой вооруженной агрессии на своей территории, другие страны должны оказать ему помощь и содействие всеми имеющимися средствами. В документах ЕС отмечается, что это юридически обязывающая норма, хотя форма помощи определяется государствами отдельно в каждом случае.

Этот механизм применялся только один раз — после терактов во Франции в 2015 году. В последние месяцы дискуссия о его практическом наполнении активизировалась на фоне заявлений президента США Дональда Трампа, подогревших в Европе сомнения относительно долгосрочной надежности американских гарантий безопасности в рамках НАТО.

Отдельную заинтересованность в усилении этого механизма демонстрирует Кипр, который не входит в НАТО. В марте президент страны Никос Христодулидис заявлял, что ЕС фактически уже «протестировал» статью 42.7 на фоне кризиса вокруг Ближнего Востока, и призвал конкретизировать, как именно эта норма должна работать в реальной ситуации с безопасностью.