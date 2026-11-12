Кая Каллас допустила, что может представлять Европу на переговорах по Украине (Фото: KENZO TRIBOUILLARD/Pool via REUTERS)

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас допустила, что может войти в группу европейских переговорщиков по вопросу завершения войны России против Украины.

Об этом она заявила в четверг, 12 ноября, в Дублине, куда прибыла на саммит Европейского политического сообщества, сообщает «Европейская правда».

Каллас напомнила, что лидеры ЕС обсуждали этот вопрос еще в 2024 году, когда назначали нынешнее руководство блока. По ее словам, договоренности четко определяют, кто представляет Европу в вопросах безопасности: председатель Европейского совета Антониу Кошта и высокий представитель ЕС — то есть она сама.

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В то же время Каллас признала, что лидеры могут принять иное решение и заново начать обсуждение кандидатур, хотя это всегда сложно.

На вопрос, не опасается ли она, что Россия может выступить против её кандидатуры, Каллас, известная своей жесткой позицией в отношении Москвы, ответила, что это не проблема европейцев.

«Почему то, что россияне говорят о наших представителях, должно быть нашей проблемой? Разве мы высказываемся по поводу их представителей?» — сказала она.

Отдельно Каллас подчеркнула, что у Европы уже есть архитектура безопасности, закрепленная в ряде документов — в частности, в Хельсинкском заключительном акте и Будапештском меморандуме, которые подписала и Россия. Проблема, по ее словам, заключается лишь в том, что Москва не соблюдает эти соглашения, поэтому главное сейчас — заставить ее выполнять свои обязательства.

Переговоры в Абу-Даби — что известно

10−11 ноября в Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры Украины, США и России. Первый день длился 4,5 часа, а второй, завершившийся 11 ноября , — всего около полутора часов, сообщил Telegram-канал Astra со ссылкой на российские СМИ. В состав украинской делегации вошли глава СВР Рустем Умеров, руководитель ОП Кирилл Буданов, Давид Арахамия, Сергей Кислица и Вадим Скибицкий. Российскую делегацию возглавил Владимир Мединский; в нее впервые вошел заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Стороны обсудили гарантии безопасности и обмен пленными в формате «1000 на 1000» или «1500 на 1500». В Институте изучения войны отмечали, что Кремль пытается свести переговоры к изменению европейской архитектуры безопасности, то есть фактически возродить свои ультиматумы 2021 года касательно сокращения присутствия НАТО в Европе.

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Европейские представители находились в Абу-Даби, но лишь на полях переговоров. Бывший посол Украины в США и Франции Олег Шамшур в эфире Radio NV назвал такую ситуацию «маразмом», заявив, что команда Трампа позволяет россиянам вести себя дерзко.

Вопрос о представительстве Европы подняла и премьер-министр Италии Джорджа Мелони, призвавшая ЕС определиться со своим переговорщиком. 12 ноября лидер немецкой оппозиции Фридрих Мерц заявил, что главное — не то, кто будет представлять ЕС, а то, чтобы Путин согласился на совместные переговоры.