Европейский союз противодействует проекту Starlink миллиардера Илона Маска как минимум по пяти направлениям: от блокирования доступа и поддержки конкурентов до разработки новых правил, призванных непосредственно подорвать растущее доминирование этого технологического магната в космическом бизнесе, сообщает Politico .

В материале говорится, что Маск расширяет свое влияние в космической отрасли и стремится превратить свою компанию Starlink в «крупного оператора мобильной связи».

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В Европе правительства и компании опасаются зависимости от технологий Маска и наращивают усилия по противодействию этому, отмечается в материале.

«Зависимость Украины от Starlink подчеркивает уязвимость европейских систем обороны, которые полагаются на американские технологии. Это еще одно напоминание о том, что Европа должна как можно скорее сократить свою опасную технологическую зависимость», — заявила финский депутат Европейского парламента Аура Салла.

Издание рассказало про пять способов, которыми Европейский союз пытается пресечь доминирование спутников Маска в воздушном пространстве.

1. Расчистка пути для конкурента Starlink

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала сделку между Airbus, Leonardo и Thales по объединению их спутниковых и космических подразделений в единую крупную компанию под кодовым названием Bromo, которая может стать конкурентом SpaceX.

«Именно такие промышленные лидеры нам нужны, если Европа хочет занять лидирующие позиции в космической экономике завтрашнего дня», — заявила фон дер Лейен на международном космическом саммите в Париже в прошлом месяце.

Издание отмечает, что крайне необычно, что председатель Еврокомиссии выражает поддержку объединению, которое еще не одобрено антимонопольными органами ЕС.

Цель совместного предприятия — повторить часть формулы успеха SpaceX, объединив производство спутников, наземные системы и космические услуги под одной крышей. Однако нет гарантии, что сделка пройдет антимонопольное законодательство ЕС.

2. Запретить Маску появляться в эфире

В начале этого года Европейская комиссия приняла решение зарезервировать критически важные участки спутниковых частот для европейцев, чтобы обеспечить безопасность и сохранить контроль над этим ценным ресурсом.

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Издание отмечает, что этот шаг немедленно вызвал негативную реакцию со стороны компании Маска.

«Предложение создает значительную вероятность того, что европейцы останутся без прямой спутниковой связи или что новые европейские операции создадут глобальные проблемы с помехами, в том числе для служб экстренной помощи, таких как службы в Украине», — предупредила компания SpaceX.

В конечном итоге Starlink по-прежнему сможет подавать заявки на часть спутниковых частот, но ЕС хочет сохранить более жесткий контроль над этим активом.

3. Создание европейской спутниковой сети

В материале говорится, что ЕС работает над созданием собственной спутниковой группировки под названием IRIS, которая в конечном итоге обеспечит правительствам защищенную связь, а гражданам — надежный широкополосный доступ в интернет.

«Война на Украине показала, насколько безопасность Европы зависит от космоса. И здесь Европа должна сделать больше, и это насущная необходимость, которую мы испытываем сами», — заявил журналистам представитель Еврокомиссии Томас Ренье.

4. Предоставление Украине альтернативы Starlink

Журналисты также напоминают, что в последние недели украинские войска столкнулись с ограничениями скорости Starlink, что затруднило перехват российских ударных беспилотников и нанесение ударов средней дальности.

Эта история усилила давление на представителей ЕС с требованием разрешить Киеву использовать существующий защищенный спутниковый проект Govsatcom, реализуемый несколькими странами ЕС.

Эта система была запущена в начале 2026 года и предназначена для поддержки критически важных коммуникационных услуг правительств до тех пор, пока не будет введена в эксплуатацию спутниковая группировка IRIS.

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Politico пишет, что переговоры между Брюсселем и Киевом официально начались в марте 2026 года, но пока не привели к какому-либо прорыву.

Европейский спутник Govsatcom также не сможет сравниться с тем, что может предложить Starlink, хотя и может служить запасным вариантом.

«Я не понимаю, почему Европейская комиссия и государства-члены не сделали все возможное, чтобы как можно скорее достичь соглашения, которое позволило бы Украине извлечь из этого выгоду», — заявил французский член Европейского парламента Кристоф Грудлер.

5. Ведение судебной тяжбы против Starlink

В настоящее время в Брюсселе работают как минимум над тремя законопроектами и нормативными инициативами, которые могут помешать, замедлить или осложнить расширение деятельности Starlink в Европе.

Ведущий переговорщик Европейского парламента по пересмотру телекоммуникационных правил блока Михал Кобоско, заявил, что хочет, чтобы Маск соблюдал новые правила безопасности цепочки поставок при получении разрешения ЕС на предоставление услуг Starlink.

При этом ервый в истории ЕС законопроект о космической отрасли, который в настоящее время находится на стадии обсуждения, должен ввести новые правила кибербезопасности, обращения с космическим мусором и охраны окружающей среды для Starlink и других иностранных операторов спутниковой связи.

Обвинение Маска в адрес украинских военных

24 октября американский миллиардер Илон Маск заявил, что украинские военные нарушили условия использования Starlink, применив систему для ударов беспилотниками, которые привели к гибели людей, и эту «лазейку» закрыли на прошлой неделе.

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«Использование Starlink — гражданского коммерческого сервиса — для нанесения ударов беспилотниками с целью убийства людей никогда не было разрешено, и не должно быть. Starshield — это другая система, которая находится под контролем правительства США. Им и решать, как его использовать. Украинские военные нарушили условия использования Starlink, применив систему для ударов беспилотниками, которые привели к гибели людей. Эта лазейка была закрыта на прошлой неделе», — говорится в заявлении Маска, опубликованном на его странице в соцсети X.

Маск подчеркнул, что Starlink остается критически важным для обороны Украины «поскольку это единственная система, которую невозможно заглушить или уничтожить взрывом».

После этого советник президента Сергей (Флеш) Бескрестнов назвал «очень странным» тот факт, что Маск не знает об ограничениях работы Starlink в Украине. По словам Флеша, начиная с зимы 2026 года, на все терминалы Starlink на территории Украины (включая оккупированные районы) распространяется ограничение скорости перемещения — 70−90 км/ч. Кроме того, на территории России спутниковая связь Starlink не работает.

«Таким образом, мы ФИЗИЧЕСКИ НЕ МОЖЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КОММЕРЧЕСКИЙ STARLINK для ударов дипстрайками и мидлстрайками», — заявил Бескрестнов.

Волонтер и бывший советник министра обороны Сергей Стерненко, комментируя обвинения Маска, заявил, что для того чтобы любой спутниковый терминал мог работать во время движения, необходимо было вносить его в специальный список и подключать к военной системе Starshield. Стерненко добавил, что использовать гражданский Starlink для выполнения миссий на беспилотниках было технически невозможно, а все миссии беспилотников, нуждавшихся в спутниковой связи, могли осуществляться только с использованием Starshield.