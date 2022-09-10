ЕС одобрил выделение 5 млрд евро макрофинансовой помощи Украине 10 сентября, 01:04 Объединенная Европа — это вторая мишень для России после нашего государства, говорит Зеленский (Фото:REUTERS/Yves Herman)

В Европейском Союзе в пятницу, 9 сентября, был одобрен ряд важных для Украины решений. В частности о предоставлении финансовой помощи нашей стране.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский.



«У нас хорошие новости из Евросоюза. Одобрено выделение 5 миллиардов евро макрофинансовой помощи нашему государству», - сказал глава государства.

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Зеленский также рассказал, что в Совете ЕС одобрили решение по остановке соглашения об упрощенном визовом режиме между Евросоюзом и Россией.

«Это решение заработает уже с понедельника. И есть и конкретные рекомендации Еврокомиссии по визовым ограничениям для граждан России», — объяснил президент.

По его словам, это уже защита Европы, это усложнит циничное использование Европы теми, кто не хочет ничего менять, не хочет бороться против войны, а хочет просто употреблять в пищу и развлекаться, будто ничего в Европе не происходит, будто нет российского террора.

«Объединенная Европа – это вторая мишень для России после нашего государства, нашей независимости. И это правильно, что Европа защищается», – добавил Зеленский.

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