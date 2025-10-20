Министры энергетики стран Европейского Союза намерены согласовать позицию по закону о запрете всех поставок газа из России до конца 2027 года.

Как сообщает агентство Bloomberg, встреча министров состоится в понедельник, 20 октября, в Люксембурге.

Законопроектом предлагается сначала запретить российские поставки по краткосрочным контрактам до середины июня 2027 года. Исключение сделают для стран, которые не имеют выхода к морю, таких как Венгрия и Словакия. Запрет на долгосрочные сделки вступит в силу через 18 месяцев.

Реклама

По данным агентства, во время встречи в Люксембурге министры энергетики должны обсудить в основном технические вопросы, в частности относительно того, как предварительно утверждать импорт для ввоза в блок.

Кроме того, министры также обсудят энергетическую ситуацию в Украине и планы ЕС по электрификации.

Переговоры с Европейским парламентом, который призывает к более быстрому отказу от российского газа и прекращению импорта нефти с начала 2027 года, еще должны состояться. Цель состоит в том, чтобы достичь окончательного соглашения до конца этого года.

США требуют от Европы ускорить разрыв энергетических связей с Москвой и увеличить закупку американского сжиженного природного газа.

В совместном заявлении по торговле между ЕС и США говорилось о планах заключить энергетические соглашения на сумму 750 млрд долларов в течение следующих трех лет.

ЕС получает около 15% своих поставок сжиженного природного газа из Москвы, что делает Россию вторым по величине поставщиком топлива в Европу после США. Ежемесячные расходы ЕС на российский газ составляют от 500 до 700 млн евро.

8 октября послы стран ЕС согласились продолжить реализацию плана блока по отказу от импорта российской нефти и газа до 2028 года, несмотря на критику со стороны Венгрии и Словакии,

10 октября агентство Reuters написало, что каждая четвертая страна ЕС увеличила импорт российских энергопродуктов.

В сентябре президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам, что Европа должна прекратить покупать российскую нефть, которая помогает РФ финансировать войну против Украины.