Послы стран Евросоюза могут договориться о введении новых санкций против РФ (Фото: REUTERS/Yves Herman)

Послы стран Евросоюза могут договориться о введении новых санкций против России уже в ближайшие дни, сообщил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк.

Он отметил, что европейские лидеры не договорятся относительно последних санкций против РФ в Копенгагене, но есть надежда, что послы стран ЕС смогут дать «зеленый свет» этому на встрече в пятницу, 3 октября.

1 октября в Копенгагене пройдет неформальный саммит ЕС, а уже 2 октября там состоится саммит Европейского политического сообщества (ЕПС).

Сообщается, что на сегодняшнем неформальном саммите не будет принято официальных решений.

Стороны планируют обсудить создание «стены дронов» для защиты восточной границы ЕС, использование замороженных российских активов для предоставления кредита Украине, а также 19-й пакет санкций против России.

26 сентября Йозвяк сообщил, что Словакия во время обсуждений 19-го санкционного пакета против России заблокировала ограничения, которые планирует ввести ЕС.

19 сентября Еврокомиссия одобрила 19-й пакет санкций против страны-агрессора России, который нацелен, в частности, против криптовалют, банков и энергетики РФ.

16 сентября агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного европейского дипломата сообщило, что ЕС отложил презентацию своего нового пакета санкций против России, которая планировалась на 17 сентября, после того, как президент США Дональд Трамп настоял на более жестких мерах со стороны Европы в качестве условия для продвижения санкций США.

Позже в МИД Украины назвали эту информацию спекуляцией.