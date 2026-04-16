В ЕС сообщили, когда вернутся к вопросу кредита для Украины и 20-го пакета санкций против РФ

Высокая представительница ЕС по иностранным делам Кая Каллас сообщила, когда будет рассматриваться вопрос о кредите для Украины (Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw)

Совет ЕС по иностранным делам рассмотрит вопрос предоставления Украине кредита в размере 90 млрд евро и принятия 20-го пакета санкций против России на следующей неделе.

Об этом сообщила высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас в четверг, 16 апреля.

«Пришло время разблокировать кредит в размере 90 млрд евро и двигаться вперед с 20-м пакетом санкций», — написала она в соцсети Х.

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Главный дипломат ЕС вспомнила российскую атаку в ночь на 16 апреля и подчеркнула, что РФ продолжает терроризировать украинское население, поскольку ее армия застряла на поле боя.

По словам Каллас, ЕС должен отвечать на такие действия России увеличением помощи Украине и усилением давления на страну-агрессора.

«Россия стремится к продолжению войны, поэтому наш ответ — это увеличение помощи Украине, усиление давления на Россию и полная ответственность за военные преступления», — подчеркнула дипломат.

Она отметила, что Великобритания объявила о предоставлении Украине крупнейшего в истории пакета дронов, а Нидерланды пообещали выделить 200 млн евро.

Кроме этого, Германия заключила с Украиной соглашение о поставках оружия на сумму 4 млрд евро.

19 декабря 2025 года лидеры ЕС приняли решение о совместном финансировании кредита для Украины на сумму 90 млрд в течение двух последующих лет. Согласно договоренности, Венгрия, Чехия и Словакия не обязаны участвовать в этой программе.

Позже премьер Венгрии Виктор Орбан нарушил достигнутое соглашение и заблокировал кредит, шантажируя Украину и требуя возобновить работу нефтепровода Дружба, поврежденного в результате российской атаки в январе. По этому нефтепроводу Венгрия и Словакия получали российскую нефть.

16 марта 2026 года министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт будет блокировать предоставление Украине кредита ЕС на 90 млрд евро и принятие 20-го пакета санкций против России до тех пор, пока Украина не возобновит транзит российской нефти по нефтепроводу Дружба.

12 апреля в Венгрии состоялись парламентские выборы. По результатам подсчета 98,94% голосов, в лидерах оказалась партия Петера Мадьяра Тиса.

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После победы Тисы представитель Кипра, который сейчас председательствует в Совете ЕС, заявил, что теперь страна рассчитывает закончить выделение Украине 90 млрд евро кредита и ввести 20-й пакет санкций против страны-агрессора РФ.

Газета The Guardian писала, что 17 апреля делегация Еврокомиссии проведет первые переговоры с командой Петера Мадьяра. Как отмечается в материале, одним из самых насущных вопросов для ЕС сейчас является то, как быстро Венгрия разблокирует кредит для Украины на сумму 90 млрд евро и 20-й санкционный пакет против России.