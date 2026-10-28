Еврокомиссия заверила, что импорт газа из России не возобновят даже после войны

В ЕС заявили, что отказ от российского газа закреплен действующим законодательством (Фото: REUTERS/Yves Herman)

Европейская комиссия заявила, что даже после завершения войны РФ против Украины ЕС не планирует возобновлять импорт российского газа. Отказ от него закреплен в действующем законодательстве и не зависит от возможного заключения мирного соглашения.

Об этом сказала главный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо во время брифинга в среду, 28 октября, сообщает Европейская правда.

«У нас действует законодательство, которое не позволяет нам возобновить импорт ископаемого топлива, в частности газа, из России», — отметила она.

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Пиньо подчеркнула, что Европа усвоила уроки энергетической зависимости от Москвы.

«Независимо от того, продолжается война или нет, мы осознали цену зависимости от импорта ископаемого топлива из России и заплатили эту цену», — сказала она.

Другой представитель Еврокомиссии, Анна-Кайса Итконен, отвечающая за вопросы энергетики, напомнила, что отказ от российского газа предусмотрен регламентом REPowerEU, который действует независимо от санкций.

«У нас уже действует законодательство REPowerEU, поэтому оно не связано ни с санкциями, ни с какими-либо геополитическими событиями. Это законодательство уже вступило в силу, оно уже внедрено. Поэтому, независимо от того, что произойдет, мы постепенно прекращаем импорт российского газа и сжиженного природного газа на европейский рынок, и последние поставки должны завершиться к концу следующего года», — заявила она.

В то же время, отвечая на вопрос о возможном возобновлении работы газопровода Северный поток после завершения войны, Итконен отметила, что этот вопрос не входит в компетенцию Европейской комиссии.

«Наша позиция в отношении Северного потока была очень четкой с самого начала этого проекта. Не нам решать, будет ли он функционировать в Европейском Союзе или нет», — сказала она.

В декабре 2025 года Европейский парламент принял закон, предусматривающий полный отказ от российского газа к осени 2027 года.

26 января 2026 года страны ЕС окончательно одобрили план блока по запрету импорта российского газа до конца 2027 года. Однако две страны проголосовали против этого решения — Словакия и Венгрия.

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В тот же день стало известно, что Будапешт и Братислава планируют подать иск в Суд Европейского союза, как только будет официально опубликовано решение касательно плана REPowerEU.

2 февраля 2026 года в Официальном журнале Европейского союза был опубликован регламент REPowerEU, устанавливающий постепенное прекращение импорта в ЕС российского трубопроводного и сжиженного газа.

17 июня в Европейском Союзе вступил в силу запрет на краткосрочные газовые контракты с РФ.