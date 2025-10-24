ЕС не смог принять решение об открытии переговорных кластеров для вступления Украины

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров Европейского Союза в Брюсселе, Бельгия, 23 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Yves Herman)

Лидеры Европейского Союза на саммите Европейского совета 23 октября не смогли принять решение для открытия переговорных кластеров о вступлении Украины в ЕС из-за позиции Венгрии. Об этом свидетельствует заявление к выводам саммита, которое было согласовано 26 странами-членами, кроме Венгрии, пишет Интерфакс-Украина .

ЕС констатировал выполнение Украиной условий для открытия переговорных кластеров.

«Европейский совет подтверждает непоколебимую поддержку ЕС пути Украины к членству в ЕС и приветствует значительный прогресс, которого Украина достигла до сих пор при самых сложных обстоятельствах», — говорится в заявлении.

Европейский совет призывает продолжать работу над процессом присоединения в соответствии с подходом, основанным на заслугах.

«Кластер фундаментальных вопросов будет открыт первым и закрыт последним, а кластеры будут открыты после выполнения условий, в соответствии с методологией расширения. Европейский Совет учитывает оценку Комиссии о том, что кластеры фундаментальных вопросов, внутреннего рынка и внешних отношений готовы к открытию», — отмечается в заявлении.

Документ свидетельствует о том, что Евросовет вернется к этому вопросу на следующем заседании.

23 октября на саммит Европейского совета прибыл президент Украины Владимир Зеленский.

Председатель Европейского совета Антониу Кошта сообщил, что лидеры ЕС предварительно согласились обеспечить финансовую поддержку Украины в 2026—2027 годах. Еврокомиссия на саммите в декабре должна проработать технические, юридические и финансовые детали.

Европейская правда писала, что за выводы о помощи Украине на 2026−2027 годы проголосовали 26 из 27 стран ЕС — все, кроме Венгрии.