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ЕС не поддержал решение парламента Косово о создании регулярной армии

Сегодня, 16:50
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ЕС: Косово должно продолжить выполнять соглашение о нормализации отношений с Сербией от 2013 года

Евросоюз не поддержал решение парламента Косово о создании регулярной армии на базе местных сил безопасности. 

"Ассамблея Косово приняла сегодня закон о Силах безопасности. Как и НАТО, Европейский союз по-прежнему считает,  что мандат сил безопасности Косово следует менять только путем всеохватывающего и постепенного процесса в соответствии с Конституцией Косово", - говорится в завлении ЕС.

Евросоюз ожидает, что Косово продолжит выполнять свои обязательства в рамках соглашения о нормализации отношений с Сербией, заключенного в Брюсселе в апреле 2013 года.

14 декабря парламент Косово проголосовал за создание регулярной армии из 5000 военных.

Перед этим министр обороны Сербии Александр Вулин заявил, что единственными вооруженными силами в Косово могут быть лишь миротворцы под руководством НАТО, и косовская армия будет "угрозой Сербии и сербам".

Позже премьер-министр Сербии Ана Брнабич предупредила, что формирование косовской армии может спровоцировать сербскую вооруженную интервенцию.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал несвоевременными планы Косово создать регулярную армию. Он заявил, что решение может иметь серьезные последствия для будущих евроатлантических связей страны. 

Теги:   Косово Сербия Евросоюз

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