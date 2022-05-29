Страны ЕС снова не смогли достичь согласия по эмбарго на российскую нефть — Reuters
Страны ЕС снова не смогли достичь согласия по шестому пакету санкций против РФ (Фото:REUTERS / Yves Herman)
Послы стран-членов ЕС на встрече в воскресенье, 29 мая, снова не смогли достичь согласия по шестому пакету санкции против РФ, включающему эмбарго на российскую нефть.
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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на одного из европейских чиновников.
Как ожидается, новые переговоры по этому поводу пройдут утром в понедельник, 30 мая, поскольку страны ЕС стремятся успеть подготовить соглашение к началу саммита ЕС, который начинается днем 30 мая.
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