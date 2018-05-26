26 мая 2018, суббота

ЕС не будет отменять санкции против РФ без явного прогресса в Украине - Макрон

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ЕС рассмотрит вопрос продления антироссийских санкций на саммите 28-29 июня

ЕС рассмотрит вопрос продления антироссийских санкций на саммите 28-29 июня

Европейский Союз не будет отменять санкции против России без явного прогресса в Украине, заявил президент Франции Эмануэль Макрон на пресс-конференции в Санкт-Петербурге после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, передает Reuters.

"Мяч на поле России и Украины. Это так просто. Мы (ЕС) не будем отменять санкции, если ничего не будет сделано. Это то, о чем мы говорили с Владимиром Путиным", - заявил Макрон.

Агентство отмечает, что вопрос продления антироссийских санкций будет рассматриваться на саммите ЕС 28-29 июня.

Напомним, Еврокомиссар Йоханнес Хан спрогнозировал продолжение санкций против России.

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