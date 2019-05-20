ЕС назвал Зеленского проевропейским политиком и готов к более тесному сотрудничеству Вчера, 17:51 1071 Цей матеріал також доступний українською European Parliament/Flickr Марош Шевчович European Parliament/Flickr

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шевчович отметил проевропейские позиции команды президента Владимира Зеленского и заявил о готовности ЕС развивать более тесные отношения с Украиной.

По словам Шевчовича, ЕС очень внимательно отслеживал предвыборную кампанию Зеленского.

«Мы познакомились с основными членами его команды и пришли к выводу, что у них проевропейская ориентация… Украина и ЕС должны начать строить еще более тесные взаимоотношения», — цитирует Шевчовича Интерфакс-Украина.

Вице-президент ЕК добавил, что Зеленский будет приглашен в Брюссель для установления взаимоотношений с руководством Европейского союза.

20 мая Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины.

Ранее еврокомиссар Йоханесс Ган заявил, что ЕС полностью поддерживает Зеленского и приглашает его осуществить первый визит в Брюссель.

2−3 мая советники Зеленского провели переговоры с представителями ЕС в Брюсселе.

В частности, команда Зеленского назвала ключевым приоритетом для новоизбранного президента возобновление переговоров в нормандском формате.

Также во время встречи советники Зеленского представили программу внешней политики нового главы государства и акцентировали внимание на необходимости усиления санкций против России.