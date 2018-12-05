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ЕС назвал основными угрозами для миропорядка российских хакеров и джихадистов

Сегодня, 11:36
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Европарламент: Обстановка в сфере безопасности является наиболее нестабильной со времен холодной войны

Европарламент в среду, 12 декабря, одобрил две резолюции о приоритетах внешней политики ЕС в 2019 году.

Главными приоритетами внешней политики ЕС станет противодействие российским хакерам и борьба с джихадистами. Также среди приоритетов - борьба с пропагандой и дезинформацией, а также с наплывом нелегалов.  

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"Нынешняя обстановка в сфере безопасности вокруг ЕС является наиболее нестабильной, непредсказуемой, сложной и неоднозначной, чем в любое другое время после окончания холодной войны. ЕС понимает растущую ответственность за обеспечение собственной безопасности при защите своих интересов и ценностей", - подчеркнули в Европарламенте.

В резолюциях указывается, что ЕС хочет стать полноправной, суверенной, политической и экономической силой в международных отношениях, которая помогает разрешать конфликты и формирует глобальную повестку дня. 

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Теги:   Терроризм Евросоюз Россия

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