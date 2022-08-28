ЕС намерен на следующей неделе приостановить упрощенный визовый режим с РФ — Financial Times 28 августа, 14:57 ЕС намерен приостановить визовый режим с Россией (Фото:REUTERS / Yves Herman)

Министры иностранных дел стран-членов ЕС намерены на следующей неделе приостановить действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией, пишет Financial Times.

Как пишет издание, такое решение министры планируют принять во время двухдневной встречи в Праге (Чехия), которая начнется во вторник, 30 августа. Об этом Financial Times сообщили три официальных лица, участвующих в переговорах.

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Соглашение, которое хотят упразднить в ЕС, предусматривает упрощение на основе взаимности выдачи виз для пребывания на срок не более 90 дней гражданам Российской Федерации в ЕС и граждан стран Европейского союза в РФ.

То есть ЕС намерен отменить упрощенный порядок предоставления виз россиянам. Как пишет FT, такое решение позволит сократить количество разрешений на путешествия россиянам на фоне поиска компромисса между восточными странами-членами ЕС, которые угрожали в одностороннем порядке закрыть свои границы для российских туристов и требовали полного запрета на выдачу виз россиянам, и Германией и Францией и некоторыми другими странами Западной Европы, выступавшими против этого.

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