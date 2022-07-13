ЕС готовит против РФ новый пакет санкций

13 июля, 13:56
Консультации послов ЕС начнутся уже с 14 июля (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Консультации послов ЕС начнутся уже с 14 июля (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Евросоюз готовится к введению нового пакета санкций против России за ее нападение на Украину.

Об этом рассказал у себя в Twitter журналист Рикард Джозвяк.

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По его словам, консультации между послами ЕС должны начаться уже в четверг, 14 июля.

«Согласно оптимистическому сценарию, новые меры должны быть одобрены на следующей неделе», — добавил журналист.

Видео дня
https://twitter.com/RikardJozwiak/status/1547126940808642561

В то же время, что именно может предусматривать новый пакет ограничений в отношении кремлевского режима, пока не известно.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Евросоюз Российская агрессия Санкции против России Война России против Украины

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