ЕС готовит против РФ новый пакет санкций 13 июля, 13:56 Консультации послов ЕС начнутся уже с 14 июля (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Евросоюз готовится к введению нового пакета санкций против России за ее нападение на Украину.

Об этом рассказал у себя в Twitter журналист Рикард Джозвяк.

По его словам, консультации между послами ЕС должны начаться уже в четверг, 14 июля.

«Согласно оптимистическому сценарию, новые меры должны быть одобрены на следующей неделе», — добавил журналист.

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В то же время, что именно может предусматривать новый пакет ограничений в отношении кремлевского режима, пока не известно.

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